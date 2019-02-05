Son Dakika Haberleri: Paris'te Yangın Faciası: 8 Ölü, 30 Yaralı

Paris'te Yangın Faciası: 8 Ölü, 30 Yaralı

45 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangın faciayla neticelendi.

Paris'te Yangın Faciası: 8 Ölü, 30 Yaralı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangın faciayla neticelendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, apartman sakinlerinden 8'i hayatını kaybetti, 30'u da yaralandı. Fransa'nın başkenti Paris'in 16'ncı bölgesinde bir apartmanda yangın çıktı. Gece 01.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Apartman sakinleri hayatlarını kurtarmak için çatı katına çıkarken, alevlere yaklaşık 250 itfaiye eri müdahale etti. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu 50 kişi kurtarıldı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yangının psikolojik sorunları olan bir kadın tarafından çıkarıldığı iddia edilirken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Fransa, Paris, Güncel
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