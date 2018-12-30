Son Dakika Haberleri: Paris'te Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri İki Katına Çıkarıldı

Paris'te Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri İki Katına Çıkarıldı

13 dakika önce

YENİ yılı karşılamaya iki gün kala bir grup sarı yeleklinin dün öğleden sonra Champs-Elysees caddesine inmesi üzerine, cadde ve çevresindeki sokaklar dahil polis tarafından çevrelendi.

Paris'te Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri İki Katına Çıkarıldı, System.String[]
YENİ yılı karşılamaya iki gün kala bir grup sarı yeleklinin dün öğleden sonra Champs-Elysees caddesine inmesi üzerine, cadde ve çevresindeki sokaklar dahil polis tarafından çevrelendi. Paris Emniyet Müdürlüğü, sarı yeleklilerin gösteri düzenleyeceği ve yılbaşı kutlamalarının yapılacağı gecede, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi ve Eyfel Kulesi çevresinde güvenlik önlemlerini şimdiden artırdı. Polis, Paris'in bazı cadde ve bulvarlarının belirli bir saatten sonra trafiğe kapatılacağını duyurdu.

MAĞAZALAR TAHTA PERDEYLE KAPATILDI

Paris Emniyet Müdürlüğü, ülkede terör eylemlerinin devam ettiğini belirterek, vatandaşların kalabalık yerlerde sahipsiz bırakılan çanta veya benzeri eşyalar konusunda polisi haberdar etmesinin insani bir görev olduğunu söyledi. Milyonlarca turistin yılbaşı kutlamaları için geldiği başkent Paris'te, mutlaka tarihi ünlü Champs-Elysees'e uğrayacakları için sarı yeleklilerin eylemlerini yine bu cadde üzerinden gerçekleştirip dikkat çekmek istediklerini ifade etti. Protestolar nedeniyle Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazalar tahrip edilip yağmalama endişesiyle son haftalarda vitrinlerini tahta perdelerle kapatmıştı. Birden çok mağazanın aynı şekilde vitrinlerini tahta perdeyle kapalı tuttuğu görüldü. Polis, olası bir olay çıkacağı düşüncesiyle gençler üzerinde sıkı üst ve sırt çantası araması yapıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:50 

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Paris, Güncel
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