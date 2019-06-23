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Paris'te Yunus Emre konseri

11 dakika önce

Paris'te Yunus Emre'nin Fransızcaya çevrilen ve bestelenen şiirleri "Yunus Emre" konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Paris'te Yunus Emre konseri, System.String[]
Paris'te Yunus Emre'nin Fransızcaya çevrilen ve bestelenen şiirleri "Yunus Emre" konseriyle müzikseverlerle buluştu.
Paris'te Anadolu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yunus Emre konserinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ney sanatçısı Pelin Başar Sezgin ve eşi gitarist Mustafa Caner Sezgin, Fransız sanatçı Jean-Frederic Kirjuhel ve İtalyan sanatçı Mariapina Roberti tarafından bestelenen Yunus Emre'nin Fransızcaya çevrilen şiirleri, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Kirjuhel, yaptığı konuşmada, kendisini Yunus Emre aşığı olarak tanımlayarak, yıllar önce Yunus Emre'nin şiirleriyle tanıştığını ve çok etkilendiğini söyledi.
Ozanın Fransızcaya çevrilen şiirlerini besteleyerek Yunus Emre'yi Fransızlara tanıtmayı amaçladığınıı vurgulayan Kirjuhel, 30 yıl önce buna ilişkin bir albüm çıkardığını ifade etti.
İtalyan sanatçı Roberti de Yunus Emre'yi Kirjuhel aracılığıyla tanıdığını dile getirdi.
Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konsere, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Yardımcı Konsolosu Birsen Çetiner, Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş ve çok sayıda Fransız izledi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:53 Kaynak: AA
Paris, Güncel
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