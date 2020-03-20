Paris'te yüzlerce düzensiz göçmen Covid-19 salgınının darbesini yaşıyor - Son Dakika

Fransa genelinde olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen başkent Paris'te kurdukları çadırda yaşayan göçmenler, korona virüsü salgından etkilenen ülke için tehdit oluşturuyor.



Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Saint Martin kanalı çevresine kurdukları çadır ile uzun yıllardır soruna neden olan göçmenler, bu kez de korona virüsünün yayılmasına neden olabileceği gerekçesi ile endişeye neden oluyor. Gidecek yeri olmadığı için Fransız polisinin müdahalelerine rağmen kanal çevresinde çadır kurarak hayatta kalmaya çalışan göçmenler, sokağa çıkma yasağını uygulanmasına rağmen kanal kenarında yaşıyor.



Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France Valisi Michel Cadot, göçmenler için "Ne yapacağımı bilmediğimi itiraf ediyorum. Afganlar, Sudanlılar'dan oluşan yaklaşık 500 göçmenin önümüzdeki günlerde sığınma evini yerleştirilmesini umuyorum" dedi.



Düzensiz göçmen kamplarının bulunduğu Aubervilliers sakinlerinden adını açıklamak istemeyen bir kişi "Bu insanları kendi aralarında yerinde mi tutacaklar ya da başka bir yere mi gönderecekler mi bilmiyorum" dedi. - PARİS