Paris'te yüzlerce havalimanı çalışanı ödemelerdeki kesintiyi protesto etti - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te ödemelerdeki kesintiyi protesto eden yüzlerce havalimanı çalışanı, Charles de Gaulle (CDG) ve Orly havalimanlarında toplandı. Polis memurlarının, protestoculara biber gazıyla müdahalesi üzerine CDG Havalimanı'nda taraflar arasında arbede yaşandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te ödemelerdeki kesintilerini protesto eden yüzlerce havalimanı çalışanı ile Unsa, CGT ve CFE-CGC sendikalarının üyeleri, Charles de Gaulle (CDG) ve Orly Havalimanı'nda bir araya geldi. Fransız basınında yer alan haberlerde, CDG Havalimanı'nda yaklaşık 350 protestocunun Havalimanı'nın girişinde toplandığı ve Orly Havalimanı'nda ise yaklaşık 200 protestocunun 4 numaralı terminalde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenlediği kaydedildi. Fransız polisinin ise CDG Havalimanı'nda toplanan protestocuları biber gazı kullanarak dağıtmak istemesi üzerine havalimanı çalışanları ile polis memurları arasında arbede yaşandığını bildiren yerel basın, sendikalar tarafından yayınlanan bir grev duyurusunda, düzenlenen protestoların Pazar günü yerel saatle 07.00'a kadar süreceğinin bildirildiğini kaydetti.

Havalimanlarını işleten Paris Havalimanları (ADP) şirketi tarafından olaylara ilişkin yapılan açıklamada ise, yaşanan gerginlik nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek gecikmelere karşı vatandaşlar uyarılarak, "9 Temmuz Cuma ve 10 Temmuz Cumartesi günü Paris'in Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarında, özellikle karayolu erişimlerinde aksama olabilir. Havalimanına varışınız için ekstra zaman ayırmanızı tavsiye ederiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 1-5 Temmuz tarihleri arasında sendika üyeleri ile havalimanı çalışanları, ADP şirketinin bazı ikramiye ve primlerin kaldırılmasını içeren "İş sözleşmelerine uyum planının geri çekilmesi" çağrısında bulunarak grev kararı almıştı. Düzenlenen protestolar kapsamında CDG Havalimanı'nda yaklaşık 400 çalışan, 2E terminalini kapatırken, Fransız polisinin biber gazı ile protestoya müdahalesi üzerine protestocular ile polis memurları arasında arbede çıkmıştı. Paris'in diğer havaalanı olan Orly'de de yaklaşık 250 kişi toplanmış, fakat CDG'ye göre daha sakin geçen protestoda, az da olsa uçuşlarda aksamalar yaşanmıştı. ADP ise sendikaların tepkisini çeken uyum planına ilişkin yaptığı açıklamada, 2020'de gelirinin yüzde 80 oranında düştüğünü ve işten çıkarmaları önlemek için böyle bir önlem alındığını savunmuştu. - PARİS