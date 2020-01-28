Paris'te yüzlerce kişinin yaşadığı göçmen kampına polis müdahalesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Paris'te yüzlerce kişinin yaşadığı göçmen kampına polis müdahalesi - Son Dakika Dünya

Paris'te yüzlerce kişinin yaşadığı göçmen kampına polis müdahalesi

7 saat önce

Fransız polisi başkent Paris'in Aubervilliers çıkışında bulunan göçmen kampını tahliye etti. Valiliğin verdiği sayılara göre 900 ila bin 800 göçmen, son haftalarda çevre yolunun kenarında bir gecekondu mahallesi haline gelen kampta yaşıyordu.

Paris'te yüzlerce kişinin yaşadığı göçmen kampına polis müdahalesi, System.String[]

Fransız polisi, başkent Paris'in Aubervilliers çıkışında bulunan göçmen kampını tahliye etti.


Polis salı sabahı, 19. bölge çıkışındaki yüzlerce göçmenin yaşadığı kampı, geniş çaplı bir operasyonla müdahale ederek boşalttı.

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Polis, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:01 
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