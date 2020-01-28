Paris'te yüzlerce kişinin yaşadığı göçmen kampına polis müdahalesi

Fransız polisi başkent Paris'in Aubervilliers çıkışında bulunan göçmen kampını tahliye etti. Valiliğin verdiği sayılara göre 900 ila bin 800 göçmen, son haftalarda çevre yolunun kenarında bir gecekondu mahallesi haline gelen kampta yaşıyordu.View on euronews