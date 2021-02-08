- Paris'teki 140 yıllık "Kuş Pazarı" kapanıyor - Son Dakika

- Paris'teki 140 yıllık "Kuş Pazarı" kapanıyor

08.02.2021 14:03

- Paris'teki 140 yıllık "Kuş Pazarı" kapanıyor Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi 140 yıllık Kuş Pazarı'nın kapatılacağı belirtildi.

- Paris'teki 140 yıllık "Kuş Pazarı" kapanıyor

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi 140 yıllık Kuş Pazarı'nın kapatılacağı belirtildi.

Paris Büyükşehir Belediye Meclisi, 140 yıllık ünlü Kuş Pazarı'nı kapatmaya karar verdi. Hayvan hakları derneklerinin başvuruları sonucu pazarı kapatma kararı alan belediye meclisi, tarihi pazarın "eski bir çağda" kaldığını belirtti. Paris Belediye Başkan Yardımcısı Christophe Najdovski yaptığı açıklamada, hayvanların kafeslerde kötü şartlarda tutulmalarına izin verilemeyeceğini ifade ederek, pazarda kaçak hayvan ticareti yapıldığını, alınan tüm önlemlere rağmen bunun önüne geçilemediğini söyledi.

Her yıl Paris'e gelen milyonlarca turist tarafından da ziyaret edilen Paris Kuş Pazarı, 1808 yılında Çiçek Pazarı adıyla kurulmuştu.

- Paris'teki 140 yıllık Kuş Pazarı kapanıyor
- Paris'teki 140 yıllık Kuş Pazarı kapanıyor
- Paris'teki 140 yıllık Kuş Pazarı kapanıyor
- Paris'teki 140 yıllık Kuş Pazarı kapanıyor

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Paris'teki 140 yıllık 'Kuş Pazarı' kapanıyor - Son Dakika


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