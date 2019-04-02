Son Dakika Haberleri: Paris'teki Çıplaklık Restoranına Kıyafetlerinizi Çıkarmadığınız Sürece Giremiyorsunuz

Paris'teki Çıplaklık Restoranına Kıyafetlerinizi Çıkarmadığınız Sürece Giremiyorsunuz

1 saat önce

Bugün yemek yeme keyfine farklı yorumlar getirmiş dünyanın en ilginç restoranlarından bahsedeceğiz.

Bugün yemek yeme keyfine farklı yorumlar getirmiş dünyanın en ilginç restoranlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:01 Kaynak: Youtube

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