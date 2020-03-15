- Paris'teki düzensiz sığınmacılardan Yunanistan'daki mültecilere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Paris'teki düzensiz sığınmacılardan Yunanistan'daki mültecilere destek - Son Dakika

- Paris'teki düzensiz sığınmacılardan Yunanistan'daki mültecilere destek

6 saat önce

- Paris'teki düzensiz sığınmacılardan Yunanistan'daki mültecilere destek Paris'teki Yunanistan Büyükelçiliği önünde düzensiz sığınmacılar, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı baskıları kınadı.

- Paris'teki düzensiz sığınmacılardan Yunanistan'daki mültecilere destek

PARİS - Paris'teki Yunanistan Büyükelçiliği önünde düzensiz sığınmacılar, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı baskıları kınadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Belgesiz Göçmenlerin Uluslararası Koalisyonu ve Yunan Öğrenci ve İşçilerin İnisiyatifi adlı kuruluşlar tarafından düzenlenen ' Mültecilerle Dayanışma' gösterisinde Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı insanlık dışı baskılar kınandı. Göstericiler "Bu suistimalleri şimdi Durdurmalıyız! Yunanistan sınırlarını, AB ile birlikte Müslüman sığınmacılar gelmesin diye mi kapatıyorsunuz ' Nerede kaldı sizin insan hakları anlayışınız ' Şiddetin sona ermesini ve sınırların açılmasını talep edin! Göçmenler ve anti-faşistlerle dayanışma! Herkes için hareket ve yerleşme özgürlüğü! Belgesiz göçmenlerin düzenli hale getirilmesi!" yazılı pankartlar taşıdı ve slogan attı.

Göstericiler, "Macron ve AB'nin göçmen politikalarını kınıyoruz. Mültecilere sınırların açılmasını ve yerleşmek istedikleri ülkelere kabul edilmesini talep ediyoruz. Yunan-Türk sınırındaki suistimalleri durdurun, sınırları açın. Bu yaşananlar, Yunan-Türk sınırında kötü muamele gören mültecilerin ölümlerini ve binlerce insanın aşağılanmasını görmezden gelmek, Avrupa Birliği sınırlarını kapatmak isteyen Fransız hükumeti de dahil olmak üzere Avrupalı liderler tarafından yapılan siyasi tercihin sonucudur. Temel insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak, dış sınırların kontrolünü muazzam bir şekilde para karşılığında kendi topraklarından geçen mültecileri tutmayı kabul eden Türkiye gibi diğer hükumetlere devretmeye devam ediyorlar. Yunan-Türk sınırında göçmenlere kötü muamele ediliyor. Yunanistan'a şişme botlarla geçmeye çalışan göçmenlerin şişme botları Yunan polisi ve ordusu tarafından demir çubuklarla delinmeye çalışılıyor, Onları geri dönmeye zorlamak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılıyor. Bu dayanılmaz görüntüler her gün dünya televizyonlarında görülüyor" şeklinde açıklama yaptı.

- Paris'teki düzensiz sığınmacılardan Yunanistan'daki mültecilere destek

Avrupa Birliği, Yunanistan, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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