Paris'teki Eyfel Kulesi Bomba İhbarı Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
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Paris'teki Eyfel Kulesi Bomba İhbarı Nedeniyle Tahliye Edildi

Son Güncelleme: 12.08.2023 20:14

Paris'in turistlerin ilgi odağı olan Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapıldı. Fransa polisi ve bomba imha ekipleri olay yerine intikal ederek ziyaretçileri tahliye etti. Kuleye giriş geçici süreliğine kapatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eyfel Kulesi, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. İki saat sonra Eyfel'in ziyaretçilerin girişine açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yanlış alarmdı, insanlar içeri girebilir." denildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Paris'te turistlerin ilgi odağı olan Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Fransa polisi harekete geçti. Bomba imha ekipleri ile güvenlik güçleri olay yerine intikal ederek Eyfel Kulesi'ndeki 3 katta bulunan ziyaretçileri tahliye etti.

"BU DURUM NADİREN GERÇEKLEŞİYOR"

Yerel saat ile 13.30'da ziyarete kapatılan kuleye giriş ise geçici süreliğine kapatıldı. Bir sözcü konuya ilişkin, "Bu durum nadiren gerçekleşiyor, bütün bu önlemler bu prosedür gereği olağan bir durumdur." dedi.

"YANLIŞ ALRMDI, İNSANLAR İÇERİ GİREBİLİR"

Söz konusu bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada kulenin bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ziyaretçilerin girişine açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yanlış alarmdı, insanlar içeri girebilir." denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Paris'teki Eyfel Kulesi Bomba İhbarı Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
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