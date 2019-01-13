Son Dakika Haberleri: Paris'teki Gaz Patlamasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Paris'teki Gaz Patlamasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

– Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada ikisi itfaiye görevlisi üç kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Paris'teki Gaz Patlamasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada ikisi itfaiye görevlisi üç kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, olayın çok üzücü olduğunu ve tüm ulusun kazada hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığını söyledi.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden görüntüler - Fransa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

İtfaiye, Fransa, Paris, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris'teki Patlamada Acı Bilanço: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 47 Kişi Yaralandı İstanbul'da CHP'nin Seçim Aracı, Alev Alev Yandı

ABD Basınından Bomba İddia! FBI, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Araştırdı Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 12:02:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'teki Gaz Patlamasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]