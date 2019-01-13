Paris'teki gösteride 167 gözaltı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekilerin eyleminde çıkan olaylarda 167 kişi gözaltına alındı.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te sarı yelekilerin eyleminde çıkan olaylarda 167 kişi gözaltına alındı. 111 kişinin gözaltı süresinin devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26
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