Son Dakika Haberleri: Paris'teki gösteride 167 gözaltı

Paris'teki gösteride 167 gözaltı

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekilerin eyleminde çıkan olaylarda 167 kişi gözaltına alındı.

Paris'teki gösteride 167 gözaltı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekilerin eyleminde çıkan olaylarda 167 kişi gözaltına alındı. 111 kişinin gözaltı süresinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26 

Fransa, Paris, Ekonomi
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