Paris'teki Gösteride Polis Döven Boksör Gözaltına Alındı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlediği gösteride birkaç polisi döven eski boksör Christophe Dettinger'in gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlediği gösteride birkaç polisi döven eski boksör Christophe Dettinger'in gözaltına alındığını açıkladı.



Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te sarı yeleklilerin cumartesi günkü düzenlediği gösteride Orsay Müzesi yakınlarında polisle eylemcilerin arasında yaşanan arbedede bazı polisleri döven eski boksör Dettinger'in gözaltına alındığını bildirdi.



Fransız bakan, boksta 2007'de Fransa şampiyonluğu elde eden 37 yaşındaki Dettinger'in, adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.



Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medya geniş yankı bulmuştu.



Cumartesi günü öğlen saatlerinde Paris Belediyesi çevresinde bir araya gelen sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına tepki göstermişti. Eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı.



Protestolar



Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.



Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini istiyor.



Sarı yelekliler ayrıca vatandaşları yakından ilgilendirecek konular ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını talep ediyor.



Adalet Bakanlığı verilerine göre, sarı yeleklilerin 17 Kasım-17 Aralık 2018 döneminde ülke çapında düzenledikleri gösteriler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 570 kişi gözaltına alındı, 216 kişi tutuklandı.



Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi

"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!

Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı