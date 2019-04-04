Son Dakika Haberleri: Paris'teki 'İnsanlık Dışı Kamp' Büyük Eylem Öncesi Tahliye Edildi

Paris'teki 'İnsanlık Dışı Kamp' Büyük Eylem Öncesi Tahliye Edildi

1 saat önce

FRANSA'nın başkenti Paris'te otoyol kenarına kurulan ve çoğunlukla Sudan, Eritre ve Afganistanlı mültecilerin kaldığı kötü şartlardaki kamp, bu sabah tahliye edildi.

Paris'teki 'İnsanlık Dışı Kamp' Büyük Eylem Öncesi Tahliye Edildi, System.String[]
FRANSA'nın başkenti Paris'te otoyol kenarına kurulan ve çoğunlukla Sudan, Eritre ve Afganistanlı mültecilerin kaldığı kötü şartlardaki kamp, bu sabah tahliye edildi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Yüzlerce kadın ve erkek, devlet tarafından destek beklerken böyle kamplarda uyuyor. Paris'teki bu insanlık dışı durumdan dolayı çok kızgınım" dedi.

HÜKÜMET DE YARDIM ETMELİ

Paris Belediyesinin mülteciler için elinden geleni yaptığını, fakat bunu hükümetin de desteklemesi gerektiğini belirten Hidalgo, "Paris Belediyesi ve dernekleri yiyecek, içme suyu, temizlik malzemeleri içeren acil yardımlar yaptı. Önümüzdeki günlerde bunlara duşları da dahil edeceğiz. Ancak bu asla devlet tarafından yapılan gerçek bir desteğin yerini almaz" diye konuştu.

GELİŞMİŞ BİR ÜLKEYE YAKIŞMIYOR

Kampta yaşayan John isimli bir mülteci, "İnsanlar farelerle yaşıyor, burada binlerce fare var, çok korkunç. Su yok, elektrik yok. Bunlar gelişmiş bir ülkeye yakışan şartlar değil "dedi.

Fransa hükümetinin mültecilerle ilgilenmediği gerekçesiyle aralarında Dünya Doktorları Derneğinin de bulunduğu 20 yardım kuruluşu 9 Nisan'da büyük bir eylem yapmayı planlıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 

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