Son Dakika Haberleri: Paris'teki Patlama

Paris'teki Patlama

18 dakika önce

Fransa'da savcılık, daha önce İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in açıklamanın askine başkent Paris'te bir fırında gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada 4 kişinin değil 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

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Fransa'da savcılık, daha önce İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in açıklamanın askine başkent Paris'te bir fırında gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada 4 kişinin değil 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, patlamada 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 47 kişinin yarlandığı belirtildi. Böylece, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in "Patlamada ikisi itfaiye eri 4 kişi hayatını kaybetti" şeklindeki açıklaması düzeltildi.

Paris'te 9. bölgede sabah bir fırında önce yangın çıkmış, ardından gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlamanın fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açtığı görülmüştü.

Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilirken, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı. Ayrıca çevre binalar ve oteller de yangının büyümesi ve başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:55 Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Christophe Castaner, Paris, Güncel
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