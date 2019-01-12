Paris'teki Patlamada 12 Kişi Ağır Yaralandı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralananların 12'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralananların 12'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fransa'nın başkenti Paris'in Rue de Trévise bölgesinde 9'uncu Caddedeki bir binada yaşanan doğalgaz patlamasında yaralanan 12 kişinin durumun ağır olduğu belirtildi. Sağlık ekipleri bölgeye kurulan çadırlarda yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, güvenlik güçlerinin basın çalışanlarını bölgeden uzak tutmak için çaba harcadığı dikkat çekti.
Patlamadan sonra Başbakan Edouard Philippe
ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner
olay yerine intikal etmiş, Castaner, "Trevise sokağında Başbakan, Paris savcısı, polis ve başkentin Belediye Başkanı ile birlikteyim. 200'den fazla itfaiye eri yardım operasyonuna katılıyor. Bilanço ağır görünüyor. İlk düşüncelerim yaralılarla ve yakınlarıyla birlikte" şeklinde açıklamada bulunmuştu. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:17 Kaynak: İHA
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