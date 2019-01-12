Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti
34 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamadan yaralı kurtulan bir vatandaş hemen sonrasında kamerasını kayda girdi ve yaşanan dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:14 Kaynak: DHA
Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2 Ölü, 47 Yaralı
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