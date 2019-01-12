Son Dakika Haberleri: Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti

Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti

35 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti.

Paris'teki Patlamadan Yaralı Kurtuldu ve Yaşananları Kaydetti, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir fırında meydana gelen ve gaz sızıntısın neden olduğu düşünülen patlamada 2'si itfaiye görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamadan yaralı kurtulan bir vatandaş hemen sonrasında kamerasını kayda girdi ve yaşanan dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:58 Kaynak: DHA

İtfaiye, Fransa, Paris, Dünya
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