Paris'teki rehineci yakalandı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te dün bir mağazada 2 kadını rehin alan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 12. bölgesinde dün yerel saatle 15.30'da bir adam bıçakla iki kadını rehin almıştı. Bir mağaza müdürü ve kızını rehin alan 56 yaşındaki şahıs, gece boyunca devam eden müzakerelerin ardından yakalandı ve rehineler serbest bırakıldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın yakalandığını ve sağlıklı olduğunu bildirirken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rehin alan şahıs yakalandı. Yaralanma yok. Polislere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Paris Polis Müdürü Didier Lallement ise 2 rehinenin özgürlüğüne kavuştuğunu ve sağlıklı olduklarını belirtirken, psikolojik tedavi gördüğü kaydedilen rehinecinin dün gece yerel saat 22.00'de bir kadını serbest bıraktığını açıkladı.

Paris polisi tarafından daha önce bir doktor muayenesine saldırmasıyla tanınan rehineci, 1991'de 60 yaşındaki bir kadının ölümünden sorumlu tutularak hapse atılmış daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından serbest bırakılmıştı.

(Melike Yazır/ İHA)