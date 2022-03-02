Paris'teki Rus-Ortodoks Katedrali üst üste saldırıların hedefi oldu - Son Dakika
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Paris'teki Rus-Ortodoks Katedrali üst üste saldırıların hedefi oldu

02.03.2022 20:27
Paris'teki Rus-Ortodoks Katedrali üst üste saldırıların hedefi oldu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Rus-Ortodoks Katedraline, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra üst üste iki kez hakaret içerikli ifadeler yazıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Rus-Ortodoks Katedraline, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra üst üste iki kez hakaret içerikli ifadeler yazıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Sainte-Trinite semtinde Rus Kültür Merkezinin bitişiğindeki katedralin duvarına kimliği belirsiz kişilerce kırmızı renkte Rusça ve Fransızca "domuz" ifadeleri yazıldı.

Katedral yetkilileri, ifadelerin Rusça yazımında bazı harflerin yanlış yazılması nedeniyle saldırganın Rus olmadığını düşündüklerini belirtti.

Diğer yandan Fransız polisi saldırının gece düzenlenmiş olabileceği bilgisini paylaşarak olaya ilişkin soruşturma açıldığını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırması sonrası katedrale yönelik benzer saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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