Paris'teki toplantıda 11 ülkenin katılımıyla Suriye'deki durum görüşüldü - Son Dakika
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Paris'teki toplantıda 11 ülkenin katılımıyla Suriye'deki durum görüşüldü

30.04.2022 07:14
Paris'teki toplantıda 11 ülkenin katılımıyla Suriye'deki durum görüşüldü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcilerinin, Suriye'deki durumu görüştüğünü bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülke ve 2 uluslararası örgütün temsilcilerinin, Suriye'deki durumu görüştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Arap Birliği ve Avrupa Birliği ile Mısır, Fransa, Almanya, Irak, Ürdün, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, İngiltere ve ABD'den temsilcilerin, Suriye konusunu görüşmek üzere 28 Nisan'da Paris'te bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Suriye halkının acılarını hafifletme konusundaki kalıcı kararlılığın vurgulandığı, ayrıca Suriye ve bölgenin geleceği için AB'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 6. Brüksel Konferansı'nın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Toplantıda, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi ülkelere anlamlı ve yeterli destek sağlamayı sürdürmenin aciliyetine işaret edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in, Suriye krizine BM Güvenlik Konseyinin 2254 No'lu kararının temelinde son veren ve Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyan siyasi bir çözümü ilerletme çabalarına sarsılmaz desteğimizi yineledik."

Toplantıda Suriye'ye yönelik BM nezdindeki yardımın sürdürülmesi ve artırılmasının, halka ulaşmasını sağlayan yardım dağıtım mekanizmasının yeniden yetkilendirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca özellikle Suriye'de işlenen ciddi savaş suçlarına yönelik hesap verebilirlik için baskının sürdürülmesi gerektiğine işaret edildiği belirtildi.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Suriye, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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