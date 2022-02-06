Son dakika haberleri... Paris'teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın - Son Dakika

- Paris'teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Orsay Müzesi yakınındaki inşaatta yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Orsay Müzesi ve Almanya'nın Fransa Büyükelçinin ikamet ettiği Beauharnais Otel yakınındaki tadilatta olan bir binada yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına 150 itfaiye eri ile müdahale edildiği aktarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilirken, bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, yangın çıkan binanın tadilat halinde olan ve geçmişte bazı bakanlıklar tarafından kullanılan Hotel de Seignelay olduğu belirtildi. Orsay Müzesi, Fransız sanatının 19. yüzyıldaki en ünlü eserlerinden bazılarını barındırıyor.