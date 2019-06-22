Paris'teki yangında 3 kişi öldü
25 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bu sabah çıkan yangında 3 kişi yanarak can verirken, 27 kişinin dumandan zehirlendiği açıklandı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
'nın başkenti Paris
'te bu sabah çıkan yangında 3 kişi yanarak can verirken, 27 kişinin dumandan zehirlendiği açıklandı.
Fransa'nın başkenti Paris'in 11. semtinde sabaha karşı saat 05.00'te bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybettiği ve 27 kişi dumandan etkilenerek en yakın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada yangına 200 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi.
1970-1980 yıllarında yapıldığı kaydedilen binada çıkan yangın, giriş katında sabah 05.00'te başlamış ve ekiplerin yoğun çabası sonucu ancak sabah 07.30 civarında kontrol altına alınmıştı. İtfaiye
ekipleri sabah saat 09.00'da yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek yangın çıkan binanın yakınındaki evlerde oturanları tahliye etmişti. - PARİS
Müge Anlı'nın canlı yayında "Güzel oğlum" diye tanıttığı isim dikkat çekti
Oyuncu Gizem Karaca, köpeğinin bulunması için takipçilerinden yardım istedi
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular