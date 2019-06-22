Son Dakika Haberleri: Paris'teki yangında 3 kişi öldü
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Paris'teki yangında 3 kişi öldü

27 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bu sabah çıkan yangında 3 kişi yanarak can verirken, 27 kişinin dumandan zehirlendiği açıklandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bu sabah çıkan yangında 3 kişi yanarak can verirken, 27 kişinin dumandan zehirlendiği açıklandı. Fransa'nın başkenti Paris'in 11. semtinde sabaha karşı saat 05.00'te bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybettiği ve 27 kişi dumandan etkilenerek en yakın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada yangına 200 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi. 1970-1980 yıllarında yapıldığı kaydedilen binada çıkan yangın, giriş katında sabah 05.00'te başlamış ve ekiplerin yoğun çabası sonucu ancak sabah 07.30 civarında kontrol altına alınmıştı. İtfaiye ekipleri sabah saat 09.00'da yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek yangın çıkan binanın yakınındaki evlerde oturanları tahliye etmişti.
(Tansu Sarıtaylı/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
Sabah, Fransa, Paris, Güncel
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