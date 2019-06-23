Paris'teki yangında 3 kişi öldü
1 saat önce
PARİS'İN 11. semtinde sabaha karşı saat 05.00'te bir binada çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada yangına 200 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:48
PARİS'İN 11. semtinde sabaha karşı saat 05.00'te bir binada çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada yangına 200 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi. 1970-1980 yıllarında yapıldığı kaydedilen binada çıkan yangın, giriş katında sabah 05.00'te başlamış ve ekiplerin yoğun çabası sonucu ancak sabah 07.30 civarında kontrol altına alınmıştı. İtfaiye
ekipleri sabah saat 09.00'da yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek yangın çıkan binanın yakınındaki evlerde oturanları tahliye etmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız
23 Haziran İstanbul seçiminde dikkat çeken rakamlar
Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları
Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı