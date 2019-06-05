Son Dakika Haberleri: Paris'ten bir efsane geçti: Buffon, PSG'den ayrılıyor
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Paris'ten bir efsane geçti: Buffon, PSG'den ayrılıyor

53 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

Paris'ten bir efsane geçti: Buffon, PSG'den ayrılıyor, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılacağını duyurdu.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Buffon'un 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:53 
Fransa, Gianluigi Buffon, Paris Saint Germain, Spor
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