Paris'ten bir efsane geçti: Buffon, PSG'den ayrılıyor
53 dakika önce
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un takımdan ayrılacağını duyurdu.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:53
Birinci Futbol
Ligi (Ligue 1) kulübü Paris
Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon
'un takımdan ayrılacağını duyurdu.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Buffon'un 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.
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