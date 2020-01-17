Paris'ten Sincan Belediyesine ödül - Son Dakika

Sincan Belediyesinin "1. Sınıf Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi" projesi, Paris'te düzenlenen İdealkent Ödülleri töreninde ödüle layık görüldü.



Sincan Belediyesinin sıfır atık projesi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İdealkent Ödülleri töreninde ödül aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, art arda alınan ödüllerin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Sincan'ı ve Ankara'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. İstanbul'da 2.Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde "Sıfır Atık Yerel Yönetimler" ödülü alan Sincan Belediyesine, Uluslararası Buhara Medya Ödülleri töreninde 2. kez "Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü" verildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri töreninde ise "Yılın Belediye Başkanı" seçilerek Sincan'a büyük bir gurur yaşattı. Sincan Belediyesine bir ödül de ÇANKIRI-BİR'den geldi. Başkan Ercan "Yılın Çevreci Ödülü"ne layık görüldü.



Alınan bu ödüllerin haklı gururunu yaşayan Sincan Belediyesi, uluslararası alanda da ödüle layık görüldü. "İdealkent Ödülleri"nin bu yılki sahipleri arasında Sincan Belediyesi de yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İdealkent Ödülleri töreninde "1. Sınıf Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi" projesi, Sincan Belediyesine ödül getirdi. Ödülünü Başkan Ercan'a Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği Genel Müdürü Francesco Lembo takdim etti.



"Sincan'ı ve Ankara'yı en iyi şekilde temsil ettik"



Ödül töreninin ardından konuşan Başkan Ercan, uluslararası platformda kazanılan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ercan, "Sıfır atık konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Hanım tarafından 2017 yılında başlatılan seferberlikle eş zamanlı olarak düğmeye bastık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en başarılı belediyesi seçildik, Kasım ayında Haliç Kongre Merkezi'nde ödülümüzü almıştık. Bugün de uluslararası bir platformda çalışmalarımızın takdir edilmesi bizi oldukça onure etti. Sincan'ı ve Ankara'yı burada en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Sıfır atık konusunda gelinen aşamayı değerlendiren Başkan Ercan, "Sıfır atık çalışmamızın iki boyutlu olduğunu söyleyebilirim, bunlar eğitim ve sahadaki aktif çalışmalar. Eğitimle 2 yılda 100 bin kişiye eğitim verdik ve Sincan'da kişi başına 1,2 kilogram olan atık miktarını 0.80'lere kadar yani 3'te 1 oranda düşürdük. Yani Sincan'ın nüfusu 600 bin, bunlardan 200 bini Sincan'da artık atık çıkarmıyor. İlk yerli kompost sistemiyle organik anlamda oldukça zengin gübre üretiyoruz. Sokak hayvanlarından diğer hayvanlara kadar ısıl işlem görmüş atıklardan mama üretiyoruz. Isıl işlem görmemiş organik atıklardan gübre üretiyoruz. Ahşap atıklardan sanata dönüşen ürünler üretiyoruz. Biz artık çöp kavramını bir kenara bıraktık; bizim için atık var, atık hammadde, ekonomik değere dönüşen bir hammadde, sanatsal ürünlere dönüşen hammadde. Hatta atıklar bilimsel ara maddelere dönüşebiliyor" dedi.



Sincan Belediyesinin yeni projeleri hakkında ipuçları da veren Başkan Ercan, "Sincan Belediyesi projeler belediyesi, Sincan Belediyesi hizmet belediyeciliğinin adeta timsali. Bundan sonra da birçok projemiz var. Çevre dostu projelerimiz var. Akıllı şehirle ilgili çok ilgi çekecek projelerimiz var. Bunların bir kısmını hayata geçirdik, diğer kısmı da hayata geçirerek belediyemizin çıtasını daha yukarılara çıkaracağız. Bu tür mükafatlara muhatap olmak heyecanımızı, motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkarıyor. Yaptığımız işin uluslararası anlamda tanınması, takdir edilmesi hem bizi hem Sincan'ı hem de Ankara'yı oldukça onure ettiğini düşünüyorum. Çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA