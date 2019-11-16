Son Dakika Haberleri: Paris'ten vahşi sirk hayvanlarına özgürlük: Gösteri için sahne çıkartılmaları yasaklanıyor
Son Dakika Dünya Paris'ten vahşi sirk hayvanlarına özgürlük: Gösteri için sahne çıkartılmaları yasaklanıyor - Son Dakika Dünya

Paris'ten vahşi sirk hayvanlarına özgürlük: Gösteri için sahne çıkartılmaları yasaklanıyor

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te belediye yönetimi, hükümetten önce adım atarak sirklerde hayvanların kullanılmasını yasakladı. Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkede benzer karar alınırken Fransa genelinde hayvanların gösteri amaçlı kullanılması halen bir tartışma konusu.

Paris'ten vahşi sirk hayvanlarına özgürlük: Gösteri için sahne çıkartılmaları yasaklanıyor, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te belediye yönetimi, hükümetten önce adım atarak sirklerde hayvanların kullanılmasını yasakladı. Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkede benzer karar alınırken Fransa genelinde hayvanların gösteri amaçlı kullanılması halen bir tartışma konusu.


Belediyenin yeni düzenlemesine göre 2020 yılından itibaren başkentte faaliyet göstermek isteyen sirklerin lisansı sahneye havyan çıkarmaları halinde iptal edilecek. Belediye hayvanları azat eden sirklere, kayıplarını telafi etmeleri ve yeniden yapılanmaları için üç yıla yayarak 50 bin euro maddi destekte bulunacak.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:01 
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