Paris'ten vahşi sirk hayvanlarına özgürlük: Gösteri için sahne çıkartılmaları yasaklanıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te belediye yönetimi, hükümetten önce adım atarak sirklerde hayvanların kullanılmasını yasakladı. Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkede benzer karar alınırken Fransa genelinde hayvanların gösteri amaçlı kullanılması halen bir tartışma konusu.



Belediyenin yeni düzenlemesine göre 2020 yılından itibaren başkentte faaliyet göstermek isteyen sirklerin lisansı sahneye havyan çıkarmaları halinde iptal edilecek. Belediye hayvanları azat eden sirklere, kayıplarını telafi etmeleri ve yeniden yapılanmaları için üç yıla yayarak 50 bin euro maddi destekte bulunacak.