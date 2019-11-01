Paris terör saldırısı mağdurlarından açık mektup: 'Bizim için savaşan' Kürtlere sahip çıkalım

Paris'i vuran 2015 terör saldırılarında hayatta kalan 44 kişi, kaleme aldıkları ortak bir mektupta dünya liderlerinden IŞİD'e karşı savaşan Suriyeli Kürtlere sahip çıkılması çağrısında bulundu.



Fransız le Parisien gazetesinde yayınlanan mektup, "Terörden kurtulan bizler Türk ordusu tarafından saldırıya uğrayan Suriye'nin kuzeyindeki halklara olan desteğimiz ve dayanışmamızı ilan ediyoruz" ifadeleri ile başlıyor.