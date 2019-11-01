Son Dakika Haberleri: Paris terör saldırısı mağdurlarından açık mektup: 'Bizim için savaşan' Kürtlere sahip çıkalım
Son Dakika Dünya Paris terör saldırısı mağdurlarından açık mektup: 'Bizim için savaşan' Kürtlere sahip çıkalım

Paris terör saldırısı mağdurlarından açık mektup: 'Bizim için savaşan' Kürtlere sahip çıkalım

6 saat önce

Paris'i vuran 2015 terör saldırılarında hayatta kalan 44 kişinin kaleme aldığı ortak bir mektupta, dünya liderlerinden, IŞİD'e karşı savaşan Suriyeli Kürtlere sahip çıkılması çağrısında bulundu

Paris terör saldırısı mağdurlarından açık mektup: 'Bizim için savaşan' Kürtlere sahip çıkalım, System.String[]

Paris'i vuran 2015 terör saldırılarında hayatta kalan 44 kişi, kaleme aldıkları ortak bir mektupta dünya liderlerinden IŞİD'e karşı savaşan Suriyeli Kürtlere sahip çıkılması çağrısında bulundu.


Fransız le Parisien gazetesinde yayınlanan mektup, "Terörden kurtulan bizler Türk ordusu tarafından saldırıya uğrayan Suriye'nin kuzeyindeki halklara olan desteğimiz ve dayanışmamızı ilan ediyoruz" ifadeleri ile başlıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz edip öldüren 13 yaşındaki çocuk 3 yıl ıslah evinde kalacak
Donald Trump: Ben vurulursam Melania ağlamaz İspanyol mahkemesinden şok karar: Toplu tecavüze ceza indirimi Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 20:07:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris terör saldırısı mağdurlarından açık mektup: 'Bizim için savaşan' Kürtlere sahip çıkalım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]