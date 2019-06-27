Son Dakika Haberleri: Paris teröristi Almanya'da yakalandı
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Paris teröristi Almanya'da yakalandı

20 dakika önce

DRESDEN Savcılığı, Paris terör saldırısı zanlısı bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Paris teröristi Almanya'da yakalandı, System.String[]
DRESDEN Savcılığı, Paris terör saldırısı zanlısı bir kişinin yakalandığını açıkladı. 39 yaşındaki Boşnak zanlının, 20 Haziran gecesi Asayiş Şubesi bağlı özem timin, Saksonya Anhalt Eyaletindeki Merseburg civarında düzenlediği bir baskında yakalandığı belirtildi. Eyalet Savcılığı, zanlının Belçika'ya iadesini inceliyor. Boşnak zanlı hakkında Belçika makamlarının terör saldırısına yardım etmekten tutuklama kararı bulunuyordu ve tüm Avrupa'da aranıyordu. Alman güvenlik birimlerinin zanlıyı uzun süredir takip ettiği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:28 
Paris, Güncel
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