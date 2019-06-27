Paris teröristi Almanya'da yakalandı
20 dakika önce
DRESDEN Savcılığı, Paris terör saldırısı zanlısı bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:28
DRESDEN Savcılığı, Paris
terör saldırısı zanlısı bir kişinin yakalandığını açıkladı. 39 yaşındaki Boşnak zanlının, 20 Haziran gecesi Asayiş Şubesi bağlı özem timin, Saksonya Anhalt Eyaletindeki Merseburg civarında düzenlediği bir baskında yakalandığı belirtildi. Eyalet Savcılığı, zanlının Belçika
'ya iadesini inceliyor. Boşnak zanlı hakkında Belçika makamlarının terör saldırısına yardım etmekten tutuklama kararı bulunuyordu ve tüm Avrupa
'da aranıyordu. Alman güvenlik birimlerinin zanlıyı uzun süredir takip ettiği belirtildi.
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