Paris Ulu Cami yöneticisi, Macron için oy kullanma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Paris Ulu Cami yöneticisi, Macron için oy kullanma çağrısı yaptı

15.04.2022 21:46
Paris Ulu Cami yöneticisi, Macron için oy kullanma çağrısı yaptı

Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a oy verilmesi çağrısında bulundu.

Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a oy verilmesi çağrısında bulundu.

Hafız, Paris Ulu Cami'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın ve Müslüman vatandaşların bir dönüm noktasına girdiğini belirtti.

Fransa ve Müslüman vatandaşları dahil olmak üzere tüm toplumun kaderinin cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandıkta belirleneceğine işaret eden Hafız, 24 Nisan'daki seçimin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Macron'dan yana oy kullanılmasını istedi.

Hafız, demokrasiye rağmen Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin ve yanıltıcı bilgilerin yayılmaya devam ettiğine dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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