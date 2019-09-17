Paris ve Ankara arasında dörtlü Suriye konferansına kimin ev sahipliği yapacağı sorun oldu
1 saat önce
Paris ve Ankara arasında dörtlü Suriye konferansına kimin ev sahipliği yapacağı sorun oldu
Fransa ve Türkiye arasında Suriye konusunda Almanya ve Rusya'nın da katılmasıyla yapılması planlanan dörtlü zirveye kimin ev sahipliği yapacağı sorun oldu.
Paris ilk kez Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya 3 Haziran'da yaptığı ziyarette, bu konferansa ev sahipliği yapma arzusunu dile getirdi. Ankara, ilk yapılan öneriyi dinlemekle yetindi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:15
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