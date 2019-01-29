Parisliler Mültecilerin Spor Salonunda Barındırılma Kararına Tepkili

Fransa
'nın başkenti Paris
'teki Jean-Bouin salonunun yerel yöneticiler tarafından, kötü hava koşulları sebebiyle sokakta yaşayamayan mültecilerin barınması için ayrılması kararı, bölge sakinleri ve siyasetçilerin tepkisine yol açtı.
Paris 16. Bölgesi Valiliğinin Jean-Bouin jimnastik salonunu, kötü hava koşulları sebebiyle sokakta yaşayamayan yaklaşık 150 mültecinin barınmasına açma kararı mahalleli ve yerel siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Paris 16. Bölge Les Républicains Partisi Belediye Başkanı Danile Giazzi, Twitter
hesabından açıklama yaparak, "Bu kararla 3 bin sporcu ve çevre okullardaki öğrenciler sokağa atılıyor. Çevre okullardaki öğrencilerin beden dersi faaliyetleri için başka bir alternatifleri bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
"Macron hükümeti Parislilerin çıkarlarını savunamıyor"
Alınan kararı şiddetle kınadıklarını belirten Giazzi, vatandaşları direnmeye çağırdı. 2017 yılına kadar belediye başkanlığı görevini yürüten, aynı sağcı partili Milletvekili
Claude Goasguen ise "Bu karar resmen bir alıkoyma, Paris Büyükşehir Belediye Başkanı Sosyalist Partili Anne
Hidalgo ve Macron hükümeti göç konusunda Parislilerin çıkarlarını savunamıyor" şeklinde konuştu.
Mahalleliden kilitli protesto
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kararı engellemek için protesto gösterisi düzenledi. Spor salonunu mültecileri barındırmaya uygun hale getirmek için gelen görevliler, mahallelinin spor salonuna taktığı kilitlerle karşılaşınca adeta şok oldu. Kilitleri çözen görevliler çalışmalara başladı.
"Mültecilere karşı değiliz"
Mültecilere karşı olmadığını ancak bu spor salonuna ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Atheon isimli spor derneği görevlisi ise "Bu salon sabah akşam hep doludur, her hafta burada bin 500 çocuğumuz spor faaliyetlerine katılıyor. Bu spor salonunun elimizden alınması bizim için bir felaket olacaktır. Çünkü spor faaliyetlerine katılamayan lisanslı sporcularımızın aileleri lisans parasını bizden iadesini talep edecektir" dedi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada ise kararın kötü hava koşulları sebebiyle oluşturulan, 'soğuk acil planı' çerçevesinde yapıldığı ve havaların düzelmeye başlaması ile salonun eski haline döndürüleceği belirtildi. - PARİS