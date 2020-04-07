Parisliler Sokağa Çıkma Yasağında 20 Günü Geride Bıraktı - Son Dakika

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Parisliler Sokağa Çıkma Yasağında 20 Günü Geride Bıraktı
13 dakika önce
Fransa'nın başkentindeki Louvre Müzesi, sadece ülkenin değil dünyanın da en çok ziyaret edilen müzelerinden. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle, alınan önlemler buranın bomboş kalmasına neden oldu.
Fransa'nın başkentindeki Louvre Müzesi, sadece ülkenin değil dünyanın da en çok ziyaret edilen müzelerinden. Ancak Corona virüsü salgını nedeniyle, alınan önlemler buranın bomboş kalmasına neden oldu. VOA Türkçe Paris muhabiri Arzu Çakır kentteki son durumu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47
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