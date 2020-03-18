Parislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Son Dakika

Parislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

7 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, pencere ve balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

Parislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, pencere ve balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.


Paris'te halk, dün akşam saat 20.00'de korona salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek verdi. Sosyal medyada organize olup aynı saatte balkon ve pencerelere çıkan binlerce Parisli, hastaları tedavi ederken risk altında olan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla teşekkür etti.


Fransa'da 17 Mart Salı öğleden sonra korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmişti. En son verilere göre ülkede 7 bin 730 korona virüsü vakası bulunurken, 175 kişi hayatını kaybetti. - PARİS

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:10 Kaynak: İHA

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