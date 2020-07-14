Park'a "15 Temmuz" anısına pankart asıldı

Ayrıca pankartta 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına da yer verildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park 'a, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla pankart asıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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