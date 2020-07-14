Park'a "15 Temmuz" anısına pankart asıldı
Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla pankart asıldı.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla pankart asıldı.
Vodafone Park'taki pankartta "15 Temmuz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz..." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca pankartta 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarına da yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:23 Kaynak: AA
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