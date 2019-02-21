Park Afyon'da Canlı Yayın
2 saat önce
ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen Park Afyon AVM'de Alem FM canlı yayını gerçekleştirildi.
ECE Türkiye
Proje Yönetimi A.Ş tarafından yönetilen Park Afyon
AVM'de Alem FM canlı yayını gerçekleştirildi. Fatih Yıldırım
ile İzlenecek Bi'şey Değil programı 18.00-20.00 saatleri arasında canlı yayın aracından alışveriş merkezi önünde yapıldı. Yayından önce aracın önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, yayın sonuna kadar hava şartlarına rağmen aracın başından ayrılmadı. Araçtan dışarıya verilen canlı yayında, Fatih Yıldırım'ın araca aldığı küçük büyük pek çok konuğu ile sohbeti herkesi güldürdü.
Her reklam arasında sevenleriyle fotoğraf çektirip sohbet eden Fatih Yıldırım ve diğer sevilen radyo programcısı Umut Bezgin yoğun ilgiden çok memnun kaldıklarını en kısa süre tekrar gelmek istediklerini belirttiler.
Araca gelen ziyaretçilere ufak yarışmalar ve sohbetler sonrası mağazalardan sürpriz hediyeler dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu
Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı
BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı