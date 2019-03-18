Park Afyon'da 'İndirim Günleri'
2 saat önce
ECE Türkiye Proje Yönetim A.Ş. tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, 15-24 Mart tarihleri arasında 'İndirim Günleri' ile kaliteyi uygun fiyata sunuyor.
ECE Türkiye
Proje Yönetim A.Ş. tarafından yönetilen Park Afyon
Alışveriş Merkezi, 15-24 Mart tarihleri arasında 'İndirim Günleri' ile kaliteyi uygun fiyata sunuyor.
Yapılan açıklamaya göre; alışveriş merkezinin -1. katına kurulan stantlarda birbirinden farklı ürünler yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunuluyor. En sevilen markalanın indirimli stantlarında ayakkabıdan, çantaya, zücaciyeden güneş gözlüğüne kadar onlarca ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Afyon ve çevre halkının yoğun ilgisini çeken etkinlik 24 Mart Pazar günü son bulacak. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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