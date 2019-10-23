Son Dakika Haberleri: Park alanı ilan edilen araziye alıcı çıkmadı
Son Dakika Güncel Park alanı ilan edilen araziye alıcı çıkmadı

Park alanı ilan edilen araziye alıcı çıkmadı

10 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığı Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare araziye alıcı çıkmadı.

Park alanı ilan edilen araziye alıcı çıkmadı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığı Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare araziye alıcı çıkmadı.

İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan araziler için Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkıldı.

Komisyon Başkanlığını İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un yaptığı ihaleye teklif veren çıkmayınca dosya yeni plan değişikliğini değerlendirmek üzere Emlak Müdürlüğüne iade edildi.

Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, Yeşilçimen Caddesi civarında yer alıyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen İBB ekim ayı meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu ile Dikilitaş'taki arazi, yapılan oylamada CHP ve İYİ Partili üyelerin ret oyuna karşın AK Partililerin oyu ile ticaret alanından çıkarılarak park alanı ilan edilmişti.

AK Partili İBB meclis üyeleri tarafından bu ayki meclis toplantısında yaklaşık 300 bin metrekarelik arazi yeşil alan edilmişti. Alınan meclis kararlarının ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından henüz imzalanmadığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dikilitaş Mahallesi, Dikilitaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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