Son Dakika Haberleri: Park Avm Açılışa Hazır

Park Avm Açılışa Hazır

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Park AVM açılış için gün sayıyor.

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Van Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Park AVM açılış için gün sayıyor.

İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 12 yıldır yapımı yılan hikayesine dönen Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Park AVM tamamlandı. Esnafın büyük ölçüde yerleştiği Park AVM'nin kısa zaman içinde resmi açılışı yapılacak. Resmi açılıştan önce kapılarını açan AVM, vatandaşında beğenisini kazandı.

Park AVM'nin bulunduğu alanın kentin en kıymetli yerlerinden biri olduğunu belirten Hamza Bakan, "AVM konum olarak çok iyi bir noktada. Biz burada ayakkabı mağazası açtık. Mağazamızda ünlü markaları satıyoruz. Burada 8 kişi çalışıyor. Açılış olmamasına rağmen insanlar merak içinde AVM geliyor. Özelikle kayyumların çabaları sonucu 12 yılın ardından AVM açıldı. Ben buradan gayretleri sonucu AVM açılışına katkı sunan valimize ve AVM yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 4 bin 760 metrekare alan üzerine kurulu ve 160 iş yerinin bulunduğu Park AVM'de; çocuk oyun alanları, kafeler, mağazalar ve fastfoodkatları bulunuyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:12 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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