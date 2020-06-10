Park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının kullanımına yönelik önlemler belirlendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına maske takılarak girilecek, bu alanlarda 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne, "Park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının kullanımında alınması gereken önlemler" başlığı eklendi.

Toplu bulunulan ve toplu aktiviteler yapılan yerler olmaları nedeniyle bu alanların Kovid-19 bulaşma açısından risk taşıdığı vurgulanan rehberde, alanların girişlere ve içerideki uygun yerlerine kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişlerin asılması gerektiği ifade edildi.

Bu alanlara maske takılarak girilmesinin, içeride de bunun sürdürülmesinin önemine işaret edilen rehberde, semt park ile bahçelerinde ve özel sınırla çevrilmemiş park ve mesire alanlarında alınması gereken önlemlerden bazıları şöyle sıralandı:

"- Bu alanlarda mümkünse personel görevlendirilmeli, bu personel sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda gerekli uyarıları yapmalı, ortam temizliğinden sorumlu olmalı.

Bu alanlarda bulunan salıncak, kaydırak, spor aletlerinin her kullanımından sonra kullanıcılar el hijyenini sağlamalı.

Piknik yapılan alanlarda diğer gruplarla sosyal mesafeleri korunmak kaydıyla aile grupları maskesiz bulunabilir. Bu kişiler yanlarında sürekli maske bulundurmalı, diğer aile grubundan ayrıldıkları her aktivitede (yürüyüş, oyun) mutlaka maske takmalı."

Sınırları çevrilmiş, giriş çıkışı kontrollü park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının giriş ile çıkışlarında alınması gereken önlemler kapsamında da buralara giriş ve çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenleneceği aktarılan rehberde, "Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli. Kalabalığın oluşmasını engellemek için ören yerleri yönetimleri tarafından gerekli önlemler alınmalı." uyarılarına yer verildi.

Rehberde yer alan diğer tedbirlerde bazıları şöyle:

"- Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmeli, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı.

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanları girişinde ve içerisinde maske ve sosyal mesafe kontrolünü yapacak personel görevlendirilmeli.

Diğer gruplarla sosyal mesafeleri korunmak kaydıyla aile grupları maskesiz bulunabilir. Bu kişiler yanlarında sürekli maske bulundurmalı, diğer ziyaretçilerle temas etme riski olabilecek faaliyetlerinde maske takmalı.

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin getirildiği turlar söz konusu ise kalabalık oluşturmayacak şekilde uygun planlama yapılmalı.

Ziyaretçilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az 3 metre mesafe bulunmasına dikkat edilmeli. Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanları içinde bulunan çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması sağlanmalı.

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarındaki tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalı.

Park ve bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarında bisiklet, oyuncak ya da golf arabası, kayık, sandal, deniz bisikleti gibi araçların her kullanımından sonra sık dokunulan yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalı."

"Kişiye ait ait masa örtüleri kullanılmalı"

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına girmeden önce uygun şekilde maske takılması hatırlatılan rehberde, "Bu tip yerlerde ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalı. Bu alanlar içerisinde maske çıkarılmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Buralarda bulunan spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının kullanılması sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemi vurgulanan rehberde, "Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren sporlar ve aktiviteler yapılmamalı. Masalar ve ortak olarak kullanılan alanlarda kendilerine ait masa örtülerini kullanmalı." uyarısına yer verildi.

Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst araması yapılması halinde 1 metreden yakın temas olasılığı bulunduğu belirtilen rehberde, bu esnada tıbbi maske ve gözlük, yüz koruyucu kullanılması gerektiği ifade edildi. Rehberde, "Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalı. El hijyeni sağlanmalı." ifadesi kullanıldı.

Park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının kapalı bölümlerinin temizliğinin de günlük gerektiği belirtildi.