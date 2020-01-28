Park bahçeler ekipleri sahada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park bahçeler ekipleri sahada - Son Dakika

Park bahçeler ekipleri sahada

6 saat önce

Düzce Belediyesi park, cadde ve bulvarlar üzerinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Park bahçeler ekipleri sahada, System.String[]

Düzce Belediyesi park, cadde ve bulvarlar üzerinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi şehir merkezi genelinde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve bulvarlar üzerinde bulunan süs ağaçlarında budama yapan ekipler, hava şartlarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi üzerine mahalle parklarında da temizlik çalışması yaptı. Ağaçlardan dökülen yaprakları süpüren ekiplerin bir kısmı da Bolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçlarda budama ve bakım yaptı. Kontrollü şekilde yürütülen çalışmalar belirlenen program çerçevesinde devam edecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak
İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:12:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Park bahçeler ekipleri sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]