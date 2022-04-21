Park Bahçelerden göz dolduran yaza hazırlık - Son Dakika

Ekipler Halıdere sahilinde yıpranmış bulunan dalga kıran duvarlarını da boyadı. Bu çalışmayla sahil renklendi, daha güzel ve daha temiz bir hal aldı.

PİKNİK MASALARI VERNİKLENDİ

Bununla birlikte ekipler, Ömer Türkçakal Bulvarında vatandaşların sıkça piknik yaptığı noktada da çalışmalar yaptı. Ekipler zamanla eskiyen ve işlevi bozulan yerlerin tamir tadilat ve boyama çalışmalarına devam etti. Park ve Bahçeler ekibi masalar, kamelyalar ve bankların bakımını yapıp, vernik ve boyama çalışmaları gerçekleştirdi.

ARTIK DAHA TEMİZ

Bu kapsamda vatandaşların sıklıkla gittiği alanlarda bulunan mescit, tuvalet, kamelyalar, piknik masaları vb. gibi donatılarla ihtiyaç duyulan alanlar,vernikleme ve boyama çalışmalarıyla daha temiz bir görünüme kavuşturuldu. Park ve Bahçelerin çalışmaları kent genelinde devam ediyor.