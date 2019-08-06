Son Dakika Haberleri: Park cezası yazmak isteyen polis ile esnaf arasında arbedesi
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Park cezası yazmak isteyen polis ile esnaf arasında arbedesi

3 saat önce

ADANA'da bir iş yeri sahibinin dükkanının önünde mal yüklediği arazi aracına park cezası yazmak isteyen trafik polisi ile esnaf arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Park cezası yazmak isteyen polis ile esnaf arasında arbedesi, System.String[]


ADANA'da bir iş yeri sahibinin dükkanının önünde mal yüklediği arazi aracına park cezası yazmak isteyen trafik polisi ile esnaf arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Takviye olarak bölgeye giden polis ekiplerinin biber gazı sıkıp havaya ateş açarak dağıttığı kalabalıktan 3 kişi gözaltına alındı. Arbede, saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir esnaf, mal yüklemek için arazi aracını dükkanının önüne park etti. Aracına mal yüklemeye başlayan iş yeri sahibi, birkaç dakika sonra trafik polisinin, 'Buraya park etmek yasak. Ceza yazacağım' uyarısıyla karşılaştı. Trafik polisi iş yeri sahibinden ehliyetini isteyince tartışma çıktı. Çevre esnaf da dükkanlarının önüne park ettikleri araçlara park süresine bakılmaksızın ceza kesildiği gerekçesiyle tartışmaya katıldı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Trafik polisi, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi.
Olaya müdahale eden Yunus ekipleri, biber gazı sıkıp, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Arbedede 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Adana
Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
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