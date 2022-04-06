PARK CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS - Son Dakika
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PARK CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS

06.04.2022 15:42

ANTALYA'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i (31) bıçakla öldüren ve ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Halil İbrahim Dörtkardeş (31) iyi hal indiriminden 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i (31) bıçakla öldüren ve ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Halil İbrahim Dörtkardeş (31) iyi hal indiriminden 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 16 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Dörtkardeş, apartman otoparkında araç parkı nedeniyle Erkan Şahin'le tartıştı. Tartışmadan büyümesi üzerine Halil İbrahim Dörtkardeş üzerine yürüyen Erkan Şahin'i ekmek bıçağıyla ağır yaralayıp kaçtı. Erkan Şahin, komşuların çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Şahin, kurtarılamadı. Yakalanan Halil İbrahim Dörtkardeş ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Halil İbrahim Dörtkardeş hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

'KEŞKE YAŞANMASAYDI'

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Dörtkardeş bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan H.Ş., sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Halil İbrahim Dörtkardeş, 'Başıma gelen olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke yaşanmasaydı. Öldürme kastında bulunmadım. Benim elimde bıçak vardı o beni kovaladı. Bu olayda mağdurken, sanık durumuna düştüm. Çaresiz kaldığım için bıçağı savurdum. Canımı savunduğum için çok pişmanım dedi.'Kasten yaralama suçu'ndan tutuksuz yargılanan H.Ş.'ye beraat kararı verilirken, 'maktülü kasten öldürme suçu'ndan ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Halil İbrahim Dörtkardeş, iyi hal indiriminden 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

-Arşiv görüntülerle

Haber Aslı DURAN - ANTALYA (DHA)

PARK CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS
PARK CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS
PARK CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS
PARK CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS

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Erkan Şahin, Muratpaşa, Haziran, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: PARK CİNAYETİ SANIĞINA 25 YIL HAPİS - Son Dakika
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