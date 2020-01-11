Park ederken başka araca sürttü, çıkan kavgada iki kişiyi vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park ederken başka araca sürttü, çıkan kavgada iki kişiyi vurdu - Son Dakika

Park ederken başka araca sürttü, çıkan kavgada iki kişiyi vurdu

6 saat önce

Bursa'da eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Park ederken başka araca sürttü, çıkan kavgada iki kişiyi vurdu, System.String[]

Bursa'da eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli korkutmak için silahını ateşlediğini söyledi.


Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. (46), önceki gece Osmangazi'ye bağlı İnönü Caddesi'nde bir meyhanede alkol aldıktan sonra, arkadaşının 34 ZD 9168 plakalı otomobiliyle Mesken'deki çorbacıya gitti. Burada çorba içen Ö.Y., mekanın 4 çalışanına da çorba alarak tekrar restorana geri geldi. Otomobilini park etmeye çalışan Ö.Y. arkasındaki araca sürttü. Bunun üzerine aracı zarar gören T.D. (56) ve R.Z. (46), Ö.Y.'nin yanına geldi. Çıkan tartışmada Ö.Y., 2 kişiye tabancasıyla ateş etti. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde, "Şahısları tanımıyorum. Aracımı park ederken arkada bulunan araçta hafif sıyrık oluştu. Hasarı gidereceğimi söyledim. Bana küfrettiler. Eğlence mekanının önünde 20 kişilik bir grup vardı. Tartıştığım kişiler sürekli ellerini bellerine atıyorlardı. Silah ve bıçak çıkaracaklarını düşündüm. Beni yaralamak için üzerime gelince, korkutmak maksadıyla silahımı çıkarıp ateş ettim. İki kişi de üçgen vaziyette karşımda duruyordu. Pavyonun önünde bulunanların bana zarar vereceğinden korkuyordum" dedi.


Sanık avukatı Tuncay İçlim, müvekkilinin bir gözünde yüzde 70 oranında görme bozukluğu bulunduğunu, sağa sola ateş ettiğini söyleyerek, tutuksuz yargılanmasını talep etti. Olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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