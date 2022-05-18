Otomobilini park etmek için manevra yaparken, motosiklete böyle çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hastane Caddesinde Yapay Şelale istikametinden Hastane istikametine seyir halindeki Beyza A.'nın kullandığı 07 ADN 225 plakalı hafif ticari aracın, park etmek için sağ tarafa dönmesi sırasında sağında seyir halindeki Nurettin C.'nin kullandığı 31 ADH 383 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, yere savrulan motosikletin sürücüsü Nurettin C., ile motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma C. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.