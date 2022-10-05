Adana'da freni boşalan tır, talihsiz şoförü ezdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da freni boşalan tır, talihsiz şoförü ezdi!

05.10.2022 16:56

Adana'da meydana gelen olayda Mustafa Tozkoparan isimli vatandaş, tırını park ettikten sonra önünde yürümeye başladı. Bu sırada freni boşalan tır, Tozkoparan isimli vatandaşı ezdi. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana- Osmaniye D-400 kara yolundaki dinlenme tesisinde meydana gelen olaya göre tır sürücüsü Mustafa Tozkoparan, dinlenme tesisine geldi. Park alanına kullandığı tırı park eden Tozkoparan, ardından önünde yürümeye başladı. Freni boşalan tırın arkasından geldiğini fark etmeyen Tozkoparan, altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tozkoparan'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendi elleriyle park ettiği tır, ölümüne neden oldu
Kendi elleriyle park ettiği tır, ölümüne neden oldu
YORUMLAR
500
Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
Kaynak: DHA

Mustafa Tozkoparan, Tozkoparan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da freni boşalan tır, talihsiz şoförü ezdi! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
22:14 Aydemir Akbaş'tan yürek parçalayan itiraf! Eşiyle yaşadıklarını duyanlar duygulandı
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:38 HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 23:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da freni boşalan tır, talihsiz şoförü ezdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement