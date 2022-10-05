Adana'da freni boşalan tır, talihsiz şoförü ezdi!

Adana- Osmaniye D-400 kara yolundaki dinlenme tesisinde meydana gelen olaya göre tır sürücüsü Mustafa Tozkoparan, dinlenme tesisine geldi. Park alanına kullandığı tırı park eden Tozkoparan, ardından önünde yürümeye başladı. Freni boşalan tırın arkasından geldiğini fark etmeyen Tozkoparan, altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tozkoparan'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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