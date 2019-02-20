Park Edilmek İstenen Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı
50 dakika önce
Park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı İtfaiye şaha kalkan tıra merdiven dayayıp içinde yaralı aradı Tırın dorsesindeki tomruklar çevreye dağıldıDENİZLİ - Denizli'de park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı.
Park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı İtfaiye
şaha kalkan tıra merdiven dayayıp içinde yaralı aradı
Tırın dorsesindeki tomruklar çevreye dağıldı
DENİZLİ - Denizli
'de park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı. İtfaiye ekipleri tıra merdiven dayayarak yaralı ararken kısa süre sonra tır şoförünün kaza mahallini terk ettiği anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 B 7562 plakalı tomruk yüklü tır, Pamukkale
ilçesi Aktepe
Mahallesi'nde TOKİ yokuşunda park edildiği esnada belirlenemeyen bir nedenden ötürü şaha kalktı. Dorsesi devrilen tırdaki tomruklar ise yol kenarına savruldu. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler merdiven yardımıyla şaha kalkan dorseye çıkarak bir süre içeride yaralı aradı. Polis
ekipleri, birkaç dakika sonra sürücünün olay yerini terk ettiğini belirledi.
Kazada tomrukların yokuş aşağı değil de yol kenarında kaldırıma devrilmesi ise faciayı engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:42 Kaynak: İHA
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