Son Dakika Haberleri: Park Edilmek İstenen Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı

Park Edilmek İstenen Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı

50 dakika önce

Park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı İtfaiye şaha kalkan tıra merdiven dayayıp içinde yaralı aradı Tırın dorsesindeki tomruklar çevreye dağıldıDENİZLİ - Denizli'de park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı.

Park Edilmek İstenen Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı, System.String[]
Park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı
İtfaiye şaha kalkan tıra merdiven dayayıp içinde yaralı aradı
Tırın dorsesindeki tomruklar çevreye dağıldı

DENİZLİ - Denizli'de park edilmek istenen tomruk yüklü tır şaha kalktı. İtfaiye ekipleri tıra merdiven dayayarak yaralı ararken kısa süre sonra tır şoförünün kaza mahallini terk ettiği anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 B 7562 plakalı tomruk yüklü tır, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde TOKİ yokuşunda park edildiği esnada belirlenemeyen bir nedenden ötürü şaha kalktı. Dorsesi devrilen tırdaki tomruklar ise yol kenarına savruldu. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler merdiven yardımıyla şaha kalkan dorseye çıkarak bir süre içeride yaralı aradı. Polis ekipleri, birkaç dakika sonra sürücünün olay yerini terk ettiğini belirledi.
Kazada tomrukların yokuş aşağı değil de yol kenarında kaldırıma devrilmesi ise faciayı engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Komşusunun İç Çamaşırlarını Çalan Sapıktan Pişkin Savunma: Aşk Kurbanı Oldum

Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:32:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park Edilmek İstenen Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]